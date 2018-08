Un supuesto expendio irregular de gasolina fue captado por un ciudadano que envió la fotografía a un sitio web, desde donde se viralizó, al grado de que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)solicitó información para investigar la venta del combustible.

El puesto, que cuenta con una lona con logotipos y los colores de Pemex, al parecer está ubicado en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, informaron administradores de El Blog del Pueblo, quienes recibieron la fotografía de un seguidor.

“Por esa zona está cerca la refinería de Tula, y hay mucho contrabando de combustible robado”, señalaron.

En la imagen se pueden ver en exhibición al menos 48 galones de diferentes tamaños, los cuales contendrían gasolina.

El puesto, que está a un lado de un taller mecánico, se distingue por una lona en la que se lee “Venta de gasolina Pérez”.

Ante esto, el Centro de Atención del Comisionado (CEAC) de la CNS pidió ampliar la información a través de su correo ceac@cns.gob.mx, en el que se “incluyera la dirección, nombre de los involucrados y todos los datos a su alcance”.

7 mil 590 perforaciones ilegales reportó Pemex en el primer semestre del año

No obstante, el dueño de una cuenta de Twitter que publicó la imagen aseguró que no es de su autoría, por lo que no puede proporcionar mayores datos sobre su ubicación.

La misma imagen fue publicada en grupos de Facebook, donde los comentarios fueron diversos, ya que algunos usuarios expresaron su molestia ante la venta a plena luz del día, y en plena vía pública, de la gasolina que le es robada a Petróleos Mexicanos.

“Vega @jcvegagarcia: Desafortunadamente la ilegalidad existe porque hay mercado para que siga continuando”.

“@Metydemhijos: Nuestro famoso surrealismo mexicano: haz algo totalmente ilegal a plena luz del día y todos sentirán que es parte del derecho cotidiano”.

En otros casos, pidieron la ubicación y justificaron la venta de gasolina robada, además de mostrar interés por la compra de dicho combustible, bajo del argumento de menores precios.

“@Andrea3825: MANDAME 40 LITROS A MI CASA, PORFA que sale a diez pesos el litro ??? o menos”.

“@NovaEliA32: Si son litros completos que bien”.

Tan sólo al cierre del primer semestre del año, Petróleos Mexicanos ya reportó siete mil 590 perforaciones ilegales, que se convierte en el nuevo récord histórico y convierte a este problema en uno de los que más están dañando a la petrolera nacional, ya que deja pérdidas millonarias en detrimento de sus finanzas.

2 mil 515 tomas clandestinas más que el año pasado fueron reportadas

La cifra, representa un aumento de casi 50 por ciento o dos mil 515 tomas más, en comparación a las cinco mil 75 que se registraron en el mismo periodo del año pasado.