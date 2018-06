El director neozelandés Taika Waititi sigue dando forma a su sátira sobre la Segunda Guerra Mundial, titulada Jojo Rabbit. Ahora, gracias a Fox Searchlight Pictures y a la fotógrafa Kimberley French, los espectadores pueden disfrutar de un jugoso adelanto en forma de fotografía. Y es que la primera imagen oficial del nuevo proyecto del director de Thor: Ragnarok muestra al propio cineasta encarnando al dictador nazi Adolfp Hitler. Eso sí, se trata de un Hitler imaginario.

El director neozelandés da vida a Adolfo Hitler en esta película inspirada en la novela de Christine Leunens, Caging Skies (2008), en la que un joven de las Juventudes Hitlerianas descubre que su madre está ocultando en casa a un niño judío. En esta particular aventura, Hitler es un amigo imaginario del joven alemán protagonista.

Week one down of our anti-fuckface satire, Jojo Rabbit. Can't wait to share it with the world. Also, what better way to insult Hitler than having him portrayed by a Polynesian Jew?

🖕 #FuckYouShitler @jojorabbitmovie @foxsearchlight pic.twitter.com/bNZ2YlDgaF

