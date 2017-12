Guillermo del Toro es uno de los directores más reconocidos a nivel mundial y que constantemente pone el nombre de México en alto, y ahora se convirtió en la persona favorita de muchos tuiteros por la acción que realizó por una fan.

A través de Twitter, Mónica de la Paz contactó al director mexicano, al que le envió un mensaje pidiéndole que compartiera o diera retweet a un link que llevaba a una página para juntar dinero para su amiga que necesitaba una biopsia y el seguro no le cubría los gastos.

En ningún momento la mujer le pidió dinero, simplemente que compartiera el mensaje, como lo hacen muchas personalidades en redes para ayudar a sus fans. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando del Toro le respondió que ya estaba pagado, él cubrió la cantidad que faltaba para completar los mil dólares.

Con un ‘ya está pagado 😉 ‘, Del Toro conquistó a todo Twitter.

En la página de GoFundMe, efectivamente aparece el pago que realizó el director por 665 dólares.

Después de esto, Cassie Hollingsworth, la mujer que necesitaba la biopsia, agradeció al mexicano por Twitter.

”Sr. Del Toro, no tiene idea lo que esto significa para mí. Muchas gracias por su regalo tan generoso. Estoy impactada por su amabilidad y estaré eternamente agradecida. Nunca lo olvidaré. Dios lo bendiga ya su amable corazón”, escribió Hollingsworth desde su cuenta.

Mr. del Toro, you have no idea what this means to me. Thank you so much for your generous gift. I am blown away by your kindness, & eternally grateful. I will never forget it. God bless you and your kind heart!

— Cassie Hollingsworth (@danamulder) 14 de diciembre de 2017