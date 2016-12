George Michael, que falleció este 25 de diciembre, murió posiblemente a causa de una insuficiencia cardíaca, dijo su manager Michael Lippman, de acuerdo con la Asociación de la Prensa Británica.

La policía está tratando la muerte de Michael como “inesperada, pero no sospechosa”, informó la agencia de noticias.

Michael, quien saltó a la fama con el dúo Wham! en 1980, murió a los 53 años.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George falleció de forma pacífica en su casa durante la Navidad. La familia pide que se respete su privacidad en este momento difícil”, dijo la familia del cantante a través de un comunicado.

Muchas celebridades reaccionaron a la noticia a través de las redes sociales.

Elton John lamentó el fallecimiento de su amigo en redes sociales. “He perdido a un amigo querido”, dijo.

El presentador James Corden dijo en Twitter: “Amé a George Michael desde que tengo memoria. Fue una absoluta inspiración. Siempre adelante de su tiempo”.

Ellen DeGeneres también dijo estar muy triste en su cuenta de Twitter.

Wham! tuvo grandes con éxitos como Wake Me Up Before You Go-Go y Careless Whisper.

Michael inició después una exitosa carrera en solitario; su álbum debut en 1987, Faith, vendió más de 10 millones de copias. Muchos de sus éxitos con Wham! y como artista en solitario son todavía conocidos décadas más tarde.

La Policía de Thames Valley publicó un comunicado en el que dice: “La Policía de Thames Valley acudió a la propiedad en Goring-on-Thames poco después de las 2 p. m., del día de Navidad. Tristemente, un hombre de 53 murió en el lugar. En este momento la muerte está siendo tratada como inesperada, pero no sospechosa”.

En 1998, Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, dijo a CNN en una entrevista exclusiva que era homosexual.

“Quiero decir que no tengo ningún problema con que la gente sepa que estoy en una relación con un hombre en este momento. No he estado en una relación con una mujer durante casi 10 años”, dijo Michael en ese entonces a Jim Moret, de CNN.