Sabinas, Coah.- El ex alcalde de Sabinas Ignacio Lenin Flores Lucio, se presentó esta tarde ante el juez de primera instancia del sistema acusatorio y oral de Sabinas, junto con dos de sus ex colaboradores, entre ellos su hermano Leonid Agustín, sin que hasta el momento se conozca los motivos, ya que al salir de las instalaciones del juzgado se negó a dar cualquier declaración, para no “entorpecer” las investigaciones que se siguen en su contra por el delito de peculado.

Flanqueados por el abogado Hugo Fraire, quien hace unos años se desempeñará como coordinador de ministerios públicos de la desaparecida Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), el ex alcalde quien es acusado por la auditoria superior del estado por el delito de peculado, salió minutos después de las 18:00 horas del juzgado ubicado en la colonia Jorge B. Cuellar, sin dar declaración sobre su estancia en el juzgado.

Como se recordará el ex alcalde de Sabinas Ignacio Lenin Flores Lucio, ha sido señalado por la auditoria superior del estado, por presunto peculado durante su administración, y tras la detención de Jesús Enrique Rodríguez Álvarez, por el delito de desfalco al erario de Sabinas, Lenin junto con otros de sus colaboradores solicitaron amparo ante un juzgado de distrito en la ciudad de Saltillo, buscando protección federal ante cualquier orden de aprehensión o mandamiento que pudiera girar un juez de Sabinas.

Sin embargo, este miércoles 21 de marzo, se presentó ante el juzgado, presumiblemente donde habría sostenido una reunión privada.

Al salir del juzgado, acompañado de su hermano Leonid Agust ín Flores Lucio, y Raúl Dante Guajardo, ambos ex colaboradores de la administración municipal de Ignacio Lenin Flores Lucio, este último se negó a dar cualquier declaración, afirmando que busca no entorpecer las investigaciones sin especificar si son las que se siguen en su contra por presunto peculado, o de otra índole.

Se espera que en las próximas horas pueda fluir información sobre el motivo de la presencia de Ignacio Lenin Flores Lucio, en el juzgado, ya que la información que saliera a la luz pública el pasado 9 de marzo, indica que él junto con los dos ex colaboradores que lo acompañaron este día, solicitaron un amparo ante el juzgado de distrito con sede en la capital de Coahuila.