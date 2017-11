Palaú, Coah.- El señor Luis Ángel Rodríguez Valero quien desde el domingo busca a su esposa la señora Linda Margarita Beltrán Ramírez recibió un mensaje donde su esposa presuntamente le dice que está bien y que pronto va a regresar.

“Eso es lo que quiero aclarar que solo fue ese mensaje, pero nadie puede asegurarme que ella lo escribió, no puedo mostrar el texto porque es parte de una investigación, yo le sigo marcando y no contesta, es por eso que no creo que ella lo hubiera escrito, además ella no estaría tranquila sin saber de sus hijos, sin abrazarlos, es muy desesperante esta situación, si se hubiera querido comunicar conmigo pudo también haber mandado un mensaje de voz”

“nadie puede asegurarme que ella lo escribió”

En su desesperación por localizar a su esposa el señor Luis Ángel compartió la fotografía en redes sociales y aunque la mayoría de las personas la han compartido y han externado sus oraciones para que la encuentren, también algunas personas han hecho burla de esta situación e incluso han llegado a juzgar y faltar el respeto a esta familia

“Solo les pido que nos ayuden a localizarla, sin juzgar y sin ofender, pues esta incertidumbre es es algo muy difícil”.

Desde las nueve de la mañana de hoy el teléfono de su esposa manda las llamadas al buzón de voz y no recibe los mensajes que se le están enviando.