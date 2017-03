Saltillo, Coah .- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Carolina Viggiano Austria, fue entrevistada por alumnos de la escuela primaria “Lic. José Ma. Pino Suárez” en el programa de radio ‘Nothistórico’, que ellos mismos conducen y que fue transmitido en vivo a través de la red social Facebook.

Desde días antes, los pequeños estudiantes promocionaron la entrevista que le harían a Viggiano Austria en una edición especial de sus emisiones cotidianas que pueden escucharse en la frecuencia 101.7 FM para la comunidad escolar, con 20 watts de potencia, y a través de http://streamexico.com/stream/radioinnovacion/

En el programa, que se emite desde un aula del plantel, equipada y acondicionada gracias a aportaciones de personas que han creído en los beneficios de este proyecto, se abordó el tema “La Importancia de la Mujer en la Sociedad Actual”, bajo la conducción de cuatro alumnas y alumnos (Jorge Arturo Sifuentes González, Ángel Mario Sosa Cerda, Paola Fernanda Sifuentes González y Nahomi Sinaí Mascorro Valles), quienes fueron acuciosos a la hora de plantear sus preguntas.

“Me parece que hoy la sociedad necesita de las mujeres, ya que somos más de la mitad de la población; muchas son maestras, empresarias, deportistas y muchas como ustedes, se dedican a la comunicación, y me parece que hoy en día la sociedad no funcionaría si las mujeres no estuviéramos también colaborando y participando para que el país y nuestro estado, Coahuila, crezcan y sean fuertes” compartió la Presidenta del DIF, ante el cuestionamiento de Ángel.

La invitada especial destacó los avances que se han tenido en la conquista de derechos y oportunidades para la mujer en la sociedad con el paso del tiempo, ya que de cien años a la fecha, a partir de la constitución de 1917, ha existido una lucha por la equidad de género, destacando que en 1953 la mujeres recibieron el derecho a votar y ser votadas, es decir, que también pueden ser candidatas para cargos de elección popular.

Quien es también legisladora federal, resaltó la equidad que gracias a la educación en el país se ha venido dando en materia laboral. Cuando antes algunas mujeres recibían salarios injustos por jornadas de trabajo superiores a las que realizaba un hombre, ahora en la mayoría de los casos tienen las mismas oportunidades.

Los pequeños comunicadores pidieron a su entrevistada unas palabras para todas las mujeres que son madres trabajadoras y tienen la necesidad de salir a laborar para sacar adelante a sus hijos.

“Todas las mamás que tenemos doble rol, que trabajamos fuera y dentro de casa, tenemos mucho trabajo rutina que necesitamos distribuir en el hogar, para que todos participemos como una familia, hombres y mujeres”, dijo y agregó, “es importante que también nos desarrollemos porque somos personas, independientemente de que seamos mamás, ya que al final del día lo que estamos haciendo por nuestros hijos es darles instrumentos para que sean libres y hagan su propio plan de vida. Todas las mamás que trabajan merecen nuestro reconocimiento porque además de trabajar, cuidan y aman a sus hijos”, expuso.

En una llamada del público se le pidió a la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, dedicar unas palabras de aliento a las mujeres coahuilenses que desempeñan la noble labor de ser maestras, a quienes Carolina Viggiano extendió un reconocimiento, recordando que ella al igual que los pequeños conductores se formó con maestros y maestras en una escuela pública, quienes dejaron una gran huella en su persona, confesando que de pequeña anhelaba ser maestra.

Posteriormente, en una intervención de la reportera estudiantil Itzel Monserrat López Ortiz, alumnos de cuarto grado preguntaron respecto a su sentir sobre la iniciativa de ley que la propia entrevistada presentó hace alrededor de ocho años sobre prevención de violencia, misma que fue aprobada y con la cual, ella se dijo muy satisfecha, “ya que hoy en día es una ley que aplica en todos los Estados y en Coahuila hay varios ejemplos de modelos exitosos de prevención social, recuperando, por ejemplo, ciudades como Torreón y colonias que fueron violentas en la ciudad de Saltillo, y en las que hoy se concretan en acciones para que jóvenes y familias participen para que la paz sea un derecho que todos podamos disfrutar”.

En el programa le acompañaron Sergio Sisbeles Alvarado, Director General del DIF Coahuila; la Directora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo, Katy Salinas y la profesora Hortensia González Baena, Directora de la Escuela Primaria “Lic. José María Pino Suárez”.