Saltillo, Coah. -La Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, Diputada Carolina Viggiano Austria, entregó 170 becas a personas, en su mayoría mujeres, que desarrollan acciones de prevención social dentro de 27 comunidades en Saltillo, con el objetivo de generar cohesión social y fortalecer los factores protectores para la disminución de la violencia y delincuencia.

Integrantes de la red de mujeres de Bailoterapia, Agentes de Cambio y Promotores de la Paz, recibieron estas Becas de Prevención como parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred).

En su mensaje, tras recordar la gestación, creación y aprobación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de su autoría, Viggiano Austria enfatizó que la prevención no funciona si la sociedad no participa, “por eso para mí es bien importante ver aquí a ciudadanas y ciudadanos, que viven en las colonias y que saben lo que está pasando ahí”.

“Esa es la parte más fuerte de la prevención, no que la haga el Gobierno, sino que la haga la gente, que solo el Gobierno aporte los recursos necesarios, no nada más económicos, sino como aquí se ha dicho, habilidades indispensables para hacer cohesión social, y lograr eso se dice fácil, pero no es tan sencillo”, expresó.

Tras afirmar que no por inyectarle dinero a un programa éste será exitoso, se refirió a las y los integrantes de los grupos de Bailoterapia, Agentes de Cambio y Promotores de la Paz, que fueron beneficiarias y beneficiarios de las becas entregadas.

Los integrantes de los tres programas buscan incidir en la generación de herramientas de prevención social desde diversas perspectivas, como la activación física, la atención a la comunidad y el aprendizaje de oficios, con el objetivo de propiciar entornos libres de violencia y delincuencia en sus comunidades.

De manera representativa recibieron sus Becas de Prevención, por el grupo de Bailoterapia, Elva Nelly Robledo Hernández y Cristian Rodríguez López; por los Agentes de Cambio, Juan Genaro Castro Chavarría y Ramona González Durán, y por los Promotores de la Paz, Celia Valeria González de la Paz y Juana Carrión Azevedo.

Actualmente integran la red de Bailoterapia 103 mujeres y tres hombres, Promotores de la Paz cuenta con 30 hombres y 30 mujeres, y Agentes de Cambio agrupa a 36 mujeres y 34 hombres.

Estuvieron presentes en el evento, Maribel Vázquez Castillo, Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana; Alberto Aguirre Villarreal, Subsecretario de Gobierno y Atención Ciudadana, en representación del Secretario General de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez; Sandrino Saucedo Contreras, director administrativo de DIF Coahuila; Aníbal Soberón Rodríguez, coordinador de la región sureste de esta dependencia; Mayra Deyanira Guillén Charles, directora de Centros Asistenciales de DIF Coahuila y Edna Karen Vázquez Martínez, beneficiaria Promotora de la Paz.