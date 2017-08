San Juan de Sabinas, Coah.- En el segundo día de actividades del nuevo ciclo lectivo 2017-2018, el alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas y el representante del Gobernador Rubén Moreira Valdez, Osvaldo René Rodríguez Ramos, visitaron las instalaciones de la escuela primaria Benito Juárez para hacer entrega simbólica de los paquetes de útiles escolares como los que el Gobierno de Coahuila distribuye en los planteles de educación pública de toda la entidad.

Acompañado también de la directora del plantel, Juanita Guadalupe Valero Vaquera, el alcalde César Gutiérrez reconoció que con este programa se pone de manifiesto una gran labor que ha desarrollado la administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez para apoyar a los niños de todo Coahuila, desde los ejidos más lejanos hasta los que asisten a clases en las ciudades.

Lo que se pretende con esto, según dijo, es que las dificultades económicas no sean un freno para la educación. El que de pronto algunos padres no cuenten con dinero para comprar un libro, un diccionario o un juego de geometría, no debe impedir que los niños asistan a las escuelas; de ahí la importancia de este apoyo orientado a que los alumnos tengan un aprovechamiento integral del conocimiento.

“De esta manera, eso garantiza el desarrollo integral y el mejor aprovechamiento en las aulas de toda la niñez en el municipio y en Coahuila”, manifestó el presidente municipal.

Sostuvo que a esos esfuerzos se ha sumado el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas; con políticas públicas y acciones a favor de la educación, además de respaldar el mantenimiento de las escuelas a favor del desarrollo armónico de todas sus actividades.