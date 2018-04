Mérida, Yucatán, 01 de abril de 2018.- En un acto celebrado en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la capital yucateca, al que asistieron más de 15 mil militantes y simpatizantes de los tres partidos que integran la coalición que lo postula, José Antonio Meade detalló las propuestas que acompañan a cada uno de sus compromisos.

Meade explicó que su primer compromiso será con las mujeres e hizo hincapié en que este sector tiene que vivir con seguridad, sin miedo, sin acosos y sin feminicidios.

Asimismo, el abanderado presidencial dijo que hará justicia a las trabajadoras del hogar y afirmó que tendrán seguridad social, se harán deducibles las cuotas y facilitará los pagos de forma electrónica para saldar un pendiente histórico con cerca de tres millones de mujeres.

Como parte de su agenda para impulsar la equidad de género e incorporar a este sector a la vida productiva del país, Meade refrendó que dignificará los salarios para que no exista diferencia entre el hombre y la mujer en la remuneración. Asimismo, anunció que otorgará créditos a la palabra para que puedan emprender y gozar de independencia económica.

El candidato de la coalición Todos por México aseveró que hará compatible la vida familiar y laboral con guarderías de tiempo completo y educación preescolar para sus hijos, que incluye horarios nocturnos. Dio a conocer que creará las casas de día para el adulto mayor, y hacer justicia y procurar la atención adecuada de este sector, así como para reconocer los esfuerzos que realizan día a día las mujeres en su cuidado.

José Antonio Meade puntualizó que su segundo compromiso será con la educación de excelencia. En este sentido, manifestó que su legado para este rubro será incrementar cuatro veces más las escuelas de tiempo completo con comedor, al pasar de 25 mil a 100 mil.

Destacó que las y los maestros mexicanos son un elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por ello, afirmó que reconocerá el esfuerzo de los docentes con un aumento real y significativo en su salario base.

El aspirante a la Presidencia de la República subrayó que dará un impulso sin precedente al arte y la cultura para hacerlas parte de nuestra vida cotidiana y social. Expresó que ambas son nuestra mejor carta de presentación ante el mundo.

El tercer compromiso del candidato de la coalición Todos por México es con los jóvenes. Aseveró que implementará políticas públicas para que cuenten con educación, trabajo o negocio propio. Detalló que habrá cobertura universal de preparatoria, garantizará un lugar a todos aquellos que quieran acceder a la educación superior, dará mayor número de becas para estudiar en el extranjero y los apoyará con créditos accesibles para que puedan emprender.

José Antonio Meade afirmó que su cuarto compromiso es garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. Anunció que creará hospitales públicos al 100 para las familias de México, lo que significará equipar totalmente los casi 3 mil hospitales y clínicas del país y, para ello, anunció una inversión de 30 mil millones de pesos.

Asimismo, dijo que asegurará el abasto de medicinas. Explicó que, con su gobierno, nuestro país tendrá un sistema de salud que ponga énfasis en la prevención en la que todos podrán elegir el hospital de su conveniencia.

El candidato de la coalición Todos por México señaló que su quinto compromiso será que ningún bebé nazca en pobreza extrema y manifestó que trabajará para que tengan piso parejo desde su nacimiento. Detalló que alineará la política social a nivel federal y local para priorizar la atención de la primera infancia y afirmó que, desde el nacimiento, se harán realidad sus derechos a la salud, a una buena nutrición, a la educación y a una casa digna.

Meade anunció que fortalecerá el programa Prospera para las personas con algún tipo de discapacidad y sus familias reciban un apoyo, se sientan acompañadas, protegidas y arropadas. Aseveró que nunca más existirán limitantes que permitan su desarrollo.

José Antonio Meade subrayó que su sexto compromiso es el combate a la inseguridad, el cual tendrá un enfoque integral. Comenzará con alumbrado, servicios de calidad y al menos un parque o espacio recreativo en las colonias.

Explicó que erradicará este flagelo y sus causas, las cuales comienzan con la desigualdad y se profundizan con la impunidad. Refrendó que su agenda en este tema contempla quitar las armas y el dinero a los delincuentes. Afirmó que acabará con la violencia aplicando la ley, no negociándola y exclamó que México tiene que anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley.

También expresó que, como Presidente, trabajará para que las familias de quienes salvaguardan al país, nos protegen y nos rescatan en desastres naturales, sientan la gratitud, la admiración y la lealtad que les tenemos. Adelantó que incrementará el sueldo y las prestaciones de nuestras Fuerzas Armadas.

“Soldados, pilotos, y marinos: será un honor y un orgullo ser su Comandante Supremo. A las familias de México les digo: mi responsabilidad es darles seguridad, justicia y respaldo; de eso, yo me encargo”, manifestó.

Su séptimo compromiso es para que cada mexicano, en lo individual, tenga un apoyo que le permita alcanzar sus metas.

Ante un centro de convenciones abarrotado y con asistentes entusiasmados, Meade presentó el programa Avanzar Contigo.

Señaló que uno de los ejes rectores de este mecanismo es que todos tengan acceso pleno y eficiente a sus derechos y que exista inclusión sin excepción para la población más vulnerable, para los trabajadores del campo y las nuestras comunidades indígenas. “No dejaremos a nadie atrás”.

Manifestó que con el arranque de esta campaña iniciará una encuesta a nivel nacional con la que dará sustento a su programa. Recopilará las necesidades de cada mexicano y, con base a estas, se les otorgarán apoyos como becas y créditos.

El arranque de campaña se realizó de manera simultánea en las 32 entidades federativas, congregando a más de 60 mil mexicanos que apoyan su proyecto de gobierno.

Durante su mensaje, José Antonio Meade señaló que la elección del próximo primero de julio se reduce a sólo dos opciones: avanzar unidos o retroceder. “Mi propuesta es ir hacia adelante. Mi propuesta es sumar. Mi propuesta es construir ese futuro que merecemos”, sostuvo ante un público que celebró sus propuestas.

Dijo que para alcanzar las metas planteadas, ser honesto, a prueba de todo, es el primer paso. “Yo lo soy. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos, nunca. Pero el ejemplo no basta. Hay que agregarle leyes e instituciones. Quien no crea en las leyes ni en las instituciones no podrá acabar nunca con la corrupción”, dijo.

Meade refrendó su compromiso de encabezar un gobierno de gente decente, “como lo somos la enorme mayoría de los mexicanos, un gobierno en el que el único privilegio, sea ser mexicano”.