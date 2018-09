Sabinas, Coahuila.- Dentro de las acciones preventivas del programa de salud en el adulto y el anciano, que impulsa la Secretaría de Salud en Coahuila; en Sabinas Tierra de Amigos, el Gobierno que preside el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal se sumó a la semana nacional “Por un Corazón Saludable 2018”, la cual estará vigente del 24 al 28 de septiembre.

Fue en las instalaciones de la presidencia municipal de Sabinas, en donde el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Dr. David Mussi Garza, pusieron en marcha las acciones de salud, que ayudarán a fomentar las medidas de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades cardiovasculares.

El alcalde de Sabinas dejo en claro que para la Administración 2018, el tema de la salud es prioritario, por lo que se mantiene vigente la atención médica gratuita, con consulta general, odontológica y asesorías nutricionales; terapias de recuperación física en la Unidad Básica de Rehabilitación; farmacia con medicamentos a bajo costo; campaña visual, con lentes a bajo costo; apoyos a pacientes con cáncer; programa de apoyo a personas con capacidades diferentes, con entrega de sillas de ruedas, andaderas y asistencia alimentaria.

“La salud es lo más importante en la vida, sin salud no hay nada, si no estamos sanos, no trabajamos, no desarrollamos nada, es por eso que en nuestra administración la salud es prioridad; con el apoyo del Gobierno Estatal, del Ing. Miguel Ángel Riquelme y de la federación, hoy en Sabinas tenemos las posibilidades de brindar acceso a la salud”, lo expresó el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez.

Fue el Dr. David Mussi quien resaltó el interés del Gobierno Municipal por ser partícipes de las acciones de salud.

“Recalcar que seguimos trabajando de la mano con la administración de Temo Rodríguez y DIF municipal, como lo ha pedido nuestro Gobernador, Miguel Ángel Riquelme y como nos lo ha hecho saber nuestro alcalde; el objetivo es trabajar en favor de la salud de la población de Sabinas”, lo añadió el jefe del sector salud en la carbonífera.

La atención en los hospitales del Sector Salud será gratuita, por lo que se exhorta a la población mayor a los 20 años, a que se protejan, al aplicar las medidas de prevención en cuanto a las enfermedades cardiovasculares.

Se indicó que se va a fomentar la activación física, la alimentación saludable y la eliminación de hábitos nocivos, ya que esto genera un ambiente saludable y reduce los riesgos de enfermedades.

Durante el inicio de la semana nacional “Por un Corazón Saludable 2018”, también estuvo presente el coordinador regional del DIF Coahuila, Ing. Raúl Vara de Luna; la directora del DIF Sabinas, Gloria Rodríguez Carreño; directores de los hospitales del Sector Salud; integrantes del cabildo, así como Ana Cecilia y Alejandra Clarissa Rodríguez Fernández, voluntarias activas del DIF Sabinas y Desarrollo Social Municipal.