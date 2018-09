Múzquiz Coahuila. Con la participación de 29 equipos se realizó con éxito el primer concurso del Rib eye, como parte de los eventos de la feria de Santa Rosa de Lima en Múzquiz, desde muy temprano en los terrenos aledaños a la feria se instalaron toldos para cada uno de los equipos, quienes con gran esmero se esforzaron en el decorado participando familias completas, a las 11 de la mañana Luis Mondragón presidente del comité de la feria y Jorge Cervera encargado de la organización del concurso dieron el arranque acompañados de la reina Priscila I, agradeciendo el apoyo de los patrocinadores y del señor Abelardo Jiménez que donó un novillo para que se diera de comer carne asada a todas las personas que acudieron esto sin ningún costo, mediante un sorteo se decidió el orden de presentar los cortes primero en término medio y posteriormente en platillo libre, así el ambiente fue creciendo al tiempo que el olor a “carnita asada” invadía el lugar, es preciso señalar que la labor de los jueces no fue fácil por la gran cantidad de participantes, fue aproximadamente a las 5:30 de la tarde cuando los jueces, Eduardo Garza Santos, Jorge Luis Fuentes Castillo, Sonia Alejandra Chávez Briones, Leopoldo Elguezabal, Alejandra González García, y María del Carmen Galán Maraboto dieron a conocer los ganadores y son los siguientes: EQUIPO MÁS POPULAR EN FACEBOOK: PARRILLEROS DON JOSÉ CATEGORÍA TÉRMINO MEDIO PRIMER LUGAR . LOS DOBERMANS DE SABINAS SEGUNDO LUGAR. TRIBU PARRILLERA DE MÚZQUIZ TERCER LUGAR . BORRAOS DE MÚZQUIZ CATEGORIA PLATILLO LIBRE PRIMER LUGAR .LOS CHAMPS DE CIUDAD ACUÑA SEGUNDO LUGAR . PARRILLEROS DON JOSÉ TERCER LUGAR . BORRAOS DE MÚZQUIZ CATEGORIA ALL AROUND, CAMPEÓN DE CAMPEONES PRIMER LUGAR. CHAMPS DE CIUDAD ACUÑA SEGUNDO LUGAR. LOS DOBERMAN DE SABINAS TERCER LUGAR. LOS BELLOS Y LA BESTIA DE MÚZQUIZ Cabe hacer mención que en la premiación estuvo presente el secretario de economía y turismo Jaime Guerra, quien en un breve mensaje se dijo gratamente sorprendido por la respuesta a esta convocatoria y sobre todo por el ambiente familiar que se vivió de principio a fin, asegurando además que este evento servirá también para fomentar el turismo, por su parte Jorge Cervera encargado de la organización del primer concurso del rib eye entregó un reconocimiento a la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena por todo el apoyo, finalmente Luis Mondragón presidente del comité de la feria de Santa Rosa regalo a cada uno de los equipos participantes un vip para 4 personas del concierto de kumbia kings. Antes de que se dieran a conocer los ganadores el comentario en general de los participantes y sus familias era que todos eran ganadores al haberse logrado una muy bonita convivencia familiar que piden se repita próximamente, en Múzquiz sí se hizo la carnita asada y de qué forma !!