Entre las decenas de modelos, celebridades e influencers que han viajado hasta Nueva York para asistir la Semana de la Moda se encuentra la mismísima Lourdes Leon, que puede presumir de ser todo eso y mucho más en vista de que también inició su carrera como diseñadora de la mano de su famosa madre.

Además de acudir al desfile de Jeremy Scott la semana pasada, la hija mayor de Madonna se subió a la pasarela este lunes de la mano de la firma Gypsy Sport para ayudar a presentar su colección Primavera/Verano 2019. Aunque su atuendo era digno de ser admirado detenidamente, al consistir en unos pantalones vaqueros con más rotos que tela y un escueto top compuesto por varias cadenas y unas conchas marinas que tapaban lo justo, la atención se acabó centrando en la modelo y no en su atuendo. Debido a las piernas de Lourdes y sobre todo el vello oscuro que las cubría, que no tardó en acaparar más titulares que el show en cuestión, acompañados de imágenes ampliadas de la joven desfilando para que se puedan apreciar cada uno de los vellos de sus piernas.



Lourdes Maria (Shutterstock)

PUBLICIDAD

No es ninguna novedad que ella ha abrazado la estética que ya lucía la reina del pop, de forma ocasional. Sin embargo, cada vez que es fotografiada en vestido, bikini o con cualquier otra prenda que deje al aire su anatomía se inicia una vez más el debate sobre lo higiénico o no de una elección que no deja de responder a una preferencia estética personal.

Lourdes, por su parte, nunca ha permitido que las opiniones de terceros, bien sea en la esfera virtual o en un evento de la magnitud de la Semana de la Moda de NY, influyan sobre la imagen que elige proyectar al mundo y nunca se ha escondido a la hora de pasear por la playa o de posar en Instagram en ropa interior, con los brazos por encima de la cabeza o, en definitiva, como le venga en gana.