Richard Liu, presidente y consejero delegado de JD.com, una de las mayores empresas de comercio electrónico de China, está siendo investigado en Estados Unidos tras haber sido denunciado en ese país por una presunta conducta sexual impropia. El alto ejecutivo, uno de los hombres más ricos de China, fue detenido el viernes y puesto en libertad sin fianza un día después, según los registros de la policía de Minneapolis, donde se produjo el arresto. Las fuerzas de seguridad no dieron detalles sobre el caso porque las pesquisas siguen en curso. La compañía negó las acusaciones contra su fundador.

Liu Qiangdong —su nombre real, en mandarín—, de 45 años, fue arrestado mientras se encontraba de viaje de negocios en Estados Unidos, concretamente en el estado de Minnesota. La detención se produjo el viernes poco antes de medianoche y su liberación el día siguiente a las cuatro de la tarde. Durante esas horas la policía le tomó declaración ante una denuncia por “conducta sexual criminal” cuyos detalles no han trascendido. “No sabemos si se le impondrán cargos o no porque no hemos concluido la investigación”, explicó el portavoz del Departamento de Policía de Minneapolis, John Elder, a la agencia Reuters, que calificó la acusación contra el empresario de “grave”. Liu fue puesto en libertad sin tener que pagar una fianza.



Liu Qiangdong, en su ficha policial de la Oficina del Sheriff del condado de Hennepin, Estados Unidos. AP

La empresa, a través de un corto comunicado en las redes sociales, confirmó el suceso y aseguró que las acusaciones vertidas sobre su presidente “no tienen fundamento”. “La policía local determinó rápidamente que la demanda contra el Sr. Liu no tenía fundamento, y posteriormente pudo reanudar su viaje de negocios como estaba previsto”, aseguró. Liu no tiene la obligación de permanecer en Estados Unidos, pero deberá cooperar con la investigación en caso de que la policía lo considere necesario. Si finalmente se considera que hay indicios de delito, se presentarán las pruebas a la fiscalía, que decidirá si impone cargos contra el empresario. En caso contrario, el caso simplemente se cerrará. La empresa no detalló si el directivo sigue en Estados Unidos y, si es así, cuando tiene previsto volver a China.

Liu tiene una fortuna estimada en 6.800 millones de euros, según Forbes. La plataforma JD.com, o Jindong, es junto a Alibaba una de las grandes empresas de comercio electrónico del país asiático, un sector que ha registrado un crecimiento espectacular en los últimos años a la par con el cada vez mayor poder de compra de la clase media china.

La plataforma nació especializada en electrónica de consumo, pero su radio de acción lo abarca prácticamente todo en la actualidad y cuenta incluso con una propia red logística y de distribución. A diferencia de Alibaba, cuyos portales simplemente ejercen de intermediario entre compradores y vendedores, JD.com compra directamente los productos a los fabricantes y los guarda en sus almacenes, un modelo similar al de Amazon. Entre los accionistas de la empresa está Tencent, el gigante de las redes sociales en China, con un 18% del capital, o Walmart, con un 10%. Google recientemente invirtió también 470 millones de euros en la empresa.