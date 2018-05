‘Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece’, escribió Nuria Tomás.

Qué lío.

Tras haberse desatado una polémica con respecto a una supuesta separación entre Shakira y Piqué por un “reencuentro” entre el futbolista y su exnovia, Nuria Tomás, es ella quien decidió romper el silencio para aclarar lo que realmente está pasando.

Fue por medio de un extraño posteo en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen totalmente negra, con el siguiente mensaje:

“Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver como noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida”, escribió la famosa.

Además de este claro mensaje, cabe mencionar que no hay pruebas que fundamenten un reencuentro entre Nuria y Piqué.

Sus seguidores la apoyaron, pues aseguran es una mujer talentosa y trabajadora que nunca se ha interpuesto en la relación de la colombiana con el jugador.