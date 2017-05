Sabinas, Coah.- El deporte es importantísimo para la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, involucra muchos aspectos además de la salud y la condición física. El deporte implica también la unión familiar, la disciplina y los valores, sobre todo los deportes que son en equipo, así lo señalo Wicho Rodríguez, candidato del PRI al gobierno municipal.

“Practicar un deporte es un momento de convivencia con los integrantes del propio equipo, y del equipo contrario que en esos momentos son rivales en el terreno de juego. Y cuando juegas desde pequeño conoces a muchos jóvenes porque a lo largo de tu vida deportiva pasas por varios equipos y muchos de ellos se hacen tus amigos, incluso aquellos con los que jugabas como rivales “, explicó el entrevistado.

Y añadió, “De ahí surge mi propuesta de construir una unidad deportiva aquí en Sabinas, – la actual tiene más de 40 años- otra en Agujita y una tercera en Cloete, para que los niños y jovencitos tengan espacios adecuados para que aumenten la calidad de sus habilidades deportivas., además a través del deporte combatimos problemas como el pandillerismo”.

“Cuando hay candidatos que no les interesa el deporte, se enfocan solamente en dar un trofeo o un balón, pero el deporte es mucho más que eso, la construcción de unidades deportivas, canchas de futbol, campos de beisbol. – en mi caminar por la ciudad, he visto a muchos niños jugando futbol o beisbol en campos de tierra, se ve la pasión que ellos tienen por el deporte. Como es posible que no exista infraestructura deportiva para tantos niños”, enfatizo Wicho Rodríguez.

“ Para mi es esencial el deporte, lo practico desde los seis años con mi primer equipo de futbol, del callejón del Carmen, en el beisbol jugué con el equipo Las Pirañas, luego en la liga de futbol americano en el equipo Cardenales. Estuve también en el equipo de futbol El Comunal, eran tiempos que cada domingo era levantarse temprano y bien motivado para ir a jugar “.

Luego explica, “ Prefiero mil veces ver a los niños, a las niñas y a los jóvenes en los campos deportivos practicando algún deporte, que verlos en las calles, en las esquinas, algunos tomando alcohol, por eso yo le apuesto al deporte “.

“Aunque la zumba no es un deporte, es un ejercicio físico que mucha gente que lo practica, por eso en mi administración también tendrá sus espacios “.

A pregunta sobre la falta de apoyo para el deporte el candidato priista señaló, “Si al actual alcalde no le interesa el deporte no va a hacer nada. Canceló la liga de basquetbol en Sabinas, el volibol también quedo en el olvido, a pesar que mucha gente lo practica, el atletismo entre otros. Deportes que la actual administración no apoya “.

“A través del deporte podemos cambiar la vida a muchos jóvenes, he hablado con diversos equipos de futbol de primera división para que vengan visores a la ciudad a ver a nuestros jóvenes porque tenemos mucho talento entre los adolescentes “.

Añade, “El equipo de beisbol Diablos Rojos del México, tiene firmados a cuatro jovencitos en esta ciudad. Vamos a seguir con visorias, cambiar la vida de estos jovencitos a través del deporte es una de las metas de Wicho “.

Y finalizó, “ Si los ciudadanos me otorgan el voto el 4 de junio, vamos a lograr mucho por el deporte en todas sus disciplinas, Wicho Rodríguez no lo puede hacer solo, necesito el apoyo de todos “.