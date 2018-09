Un grupo inversor que lidera el ex futbolista brasileño Ronaldo Nazario ha llegado a un acuerdo con el actual presidente del Real Valladolid de España, Carlos Suárez, para hacerse con el 51 por ciento de las acciones del club a cambio de unos 30 millones de euros.

El diario español El Norte de Castilla publica este sábado los detalles de la operación, que está pendiente únicamente de que ambos interlocutores definan qué funciones van a desempeñar ambos en el nuevo organigrama societario del club, ya que la idea es que Carlos Suárez siga como gestor.

Al parecer, la intención del ex jugador del Real Madrid es quedarse en un segundo plano, mientras que Suárez es partidario de convertirse en consejero delegado y que sea el ex futbolista el que figure como presidente, pero las fuentes consultadas por el diario apuntan que este fleco no resultará trascendente a la hora de cerrar la operación.

El acuerdo establece que el abono de los 30 millones de euros se realizará a lo largo de varios años, con una fórmula similar a la seguida por el propio Suárez para hacerse con la mayoría de los títulos cuando en 2011 cerró la operación de compra a las hermanas Saralegui.