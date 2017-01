Chakoka Aniko Manta , lí­der espiritual y sacerdote de la tribu Kikapu, dejo de existir después de las tres de la madrugada de este martes 16 de septiembre. Tení­a 81 años y desde hace meses padecí­a de una serie de complicaciones de salud, siendo de las más graves, insuficiencia renal.

A pesar de que estuvo bajo estricto cuidado médico en los Estados Unidos, Â hace unos dí­as, Â decidió interrumpirlos, Â para regresar a su tierra querida, el nacimiento, en Múzquiz Coahuila.

El lí­der espiritual ya presentí­a que el final estaba cerca. La noticia de la muerte de este gran lí­der causó consternación en Múzquiz y en todo el estado. La mañana de este martes el alcalde Luis Santos Flores acompañado de Alfredo Jiménez y Armando Bermea , acudieron a la etnia a brindar sus condolencias a la familia y a despedirse del amigo.

El acceso a los medios o a personas ajenas a la tribu está prohibido, aunque familiares de Chakoka mencionaron que uno de sus últimos deseos fue que todo el pueblo de Múzquiz supiera de su partida pues a pesar de lo reservada que es esta etnia en cuanto a sus usos y costumbres, Chakoka Aniko  siempre fue  muy accesible con todas las personas y disfrutaba mucho que se tomaran fotografí­as con él.

Incluso hace unas semanas recibió la visita de las candidatas a reina de Santa Rosa y en un acto de humildad y sencillez que no tiene precedentes, danzó con ellas ataviado con su imponente penacho y permitió además, Â que esto fuera capturado en video.

Otro ejemplo de su humildad fue cuando  en entrevista para canal 5 de Sabinas el 22 de junio del 2013 pidió disculpas a la población por no poder recibir turismo en sus tierras: “Aquí­ dispénseme y dispense a los kikapú porque son muy tradicionales, sí­ queremos a la gente,  todos son amigos,  se portan bien con nosotros y nosotros con ellos, de turismo siempre ese no se acaba, se puede visitar cualquiera, pero que no sea montón, puede venir cualquiera a conocerme,  a platicar, a saludarme, pero no muchos ”.

Su manera tan especial de decir las cosas, siempre sonriendo, siempre ocurrente, sin protocolos, pues él tení­a el mismo trato para todas las personas, igual bromeaba con un compañero campesino, que con gobernantes, y así­ entre bromas alguna vez mencionó: “No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a morir fuera de Múzquiz, pues si muero en los Estados Unidos, me entierran en Oklahoma y eso no quiero yo. Quiero quedar en el Nacimiento, quiero quedar en Múzquiz”.

La noche de este martes y madrugada del miércoles se estarán realizando ceremonias religiosas de la tribu, para finalmente con los primeros rayos del sol realizar el entierro y dar paso así­ al nacimiento de la leyenda de Chakoka Aniko, que ocupará por siempre un lugar muy especial en la historia del municipio de Múzquiz y en el corazón de sus gentes.