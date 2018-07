El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a su homólogo ruso Vladimir Putin este lunes que espera que los dos países puedan tener una “extraordinaria relación” en el futuro, solo horas después de que responsabilizara a la política estadounidense, y no a Putin, por el estado de las relaciones entre los dos países.“Creo que tenemos grandes oportunidades juntos como dos países que, francamente, no nos hemos llevado muy bien durante los últimos años “, dijo Trump. “Creo que terminaremos teniendo una relación extraordinaria”, añadió. Trump llegó este lunes en la tarde al palacio presidencial de Finlandia para la cumbre con Putin, esperando una vez más que su toque personal pueda revertir el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en los últimos años.

Las autoridades estadounidenses han subrayado que el camino para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia pasa por un entendimiento claro de la agresión rusa y las causas profundas de la discordia en la relación, pero Trump avanza por un rumbo diferente. Trump responsabilizó a las anteriores administraciones de Estados Unidos y a la investigación del Departamento de Justicia sobre la trama rusa por las malas relaciones entre los dos países.

“Nuestra relación con Rusia NUNCA ha sido peor gracias a muchos años de necedad y estupidez y ahora la cacería de brujas arreglada”, tuiteó Trump este lunes en la mañana antes de la cumbre.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018