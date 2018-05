Entre los artistas que destacan están Robbie Williams, Manic Street Preachers, Nine Inch Nails, New Order y Lorde, entre muchos más; los boletos saldrán en preventa el 5 y 6 de junio.

Hoy se difundió el ecléctico cartel del festival Corona Capital 2018 que reunirá lo mejor del pop británico y neozelandés con Robbie Williamsy Lorde, respectivamente, así como el sonido alternativo de la banda galesa Manic Street Preachers y la oferta de metal industrial de Nine Inch Nails o el new wave inglés de New Order.

El lineup también incluye a The Chemical Brothers, MGMT, Imagine Dragons, Panic! At the disco, Bastille y The Kooks, entre otros.

También figuran Khalid, Odeza, Superorganism, Sasha Sloan, Blank Range, Bad Sounds, King Henry, Yonaka, Gus Dapperton, Quinn XCII, Shannon And The Clams, San Fermin, The Lemon Twigs, Deaf Havana, Pale Waves, Max, Now now, Nathaniel Rateliff Et The Night Sweats, Sparks, Arizona, Jai Wolf, Clairo, Mercury Rev, Flay, Pond, Friendly Fires, Petit Biscuit, The Neighbourhood, Jenny Lewis, Borns, Chvrches y Death Cab for Cutie.

Anteriormente en las redes sociales habían circulado carteles falsos del Corona Capital 2018 que ponían a Artic Monkeys y Pearl Jam como headliners o cabezas de cartel.

El abono estará disponible por 2 mil 899 y la preventa para tarjetahabientes de Citibanamex será los días 5 y 6 de junio.

La venta general iniciará el 7 de junio.

La novena edición del Corona Capital 2018 se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.