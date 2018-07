Disney ha despedido al director James Gunn luego de que resurgiera una serie de lo que el estudio llamó tuits “indefendibles” que escribió años atrás.

“Las actitudes y declaraciones ofensivas descubiertas en el Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio, y hemos roto nuestra relación comercial con él”, dijo Alan Horn, presidente de The Walt Disney Studios, en un comunicado obtenido por CNN.

Gunn había estado bajo fuertes críticas en los últimos días después de que sus comentarios, que hicieron referencia a la pedofilia y el abuso sexual, salieran a la luz.

El jueves, Gunn reconoció la atención que recibían sus anteriores comentarios en las redes sociales en una serie de tuits.

“Muchas personas que han seguido mi carrera saben que, cuando comencé, me veía como un provocador, haciendo películas y contando chistes que eran escandalosos y tabú. Como he discutido públicamente muchas veces, como me he desarrollado como persona, también lo ha hecho mi trabajo y mi humor “, escribió. “No es para decir que soy mejor, pero soy muy, muy diferente de lo que era hace unos años, hoy trato de enraizar mi trabajo en amor y conexión y menos en enojo. Mis días en los que decía algo solo porque era impactante y en los que trataba de obtener una reacción han terminado “.

Agregó: “Para que conste, cuando hice estas bromas impactantes, no las estaba viviendo. Sé que esta es una afirmación extraña, y parece obvia, pero, aún así, aquí estoy, diciéndola”.

Un representante de Gunn no ha respondido la solicitud de CNN para obtener más comentarios.

Después de trabajar en cine de bajo presupuesto (incluyendo una temporada en Troma Studios), Gunn debutó como director en 2006 con Slither, seguido de la parodia de superhéroes, Super.

Fue considerado una elección poco ortodoxa cuando Marvel lo llamó para dirigir Guardianes de la Galaxia, pero la película obtuvo la aclamación de la crítica y se convirtió en un gran éxito. La película y su secuela, que también escribió y dirigió, recaudaron más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo.

Además de la tercera Guardians, se anunció el año pasado que Gunn estaba trabajando en una nueva versión del programa de televisión Starsky and Hutch para Amazon.

Recientemente, la semana pasada, Gunn había estado anunciando otros proyectos futuros, incluido un anuncio que se haría al mismo tiempo que el panel de Sony Pictures el viernes por la noche en el Comic-Con de San Diego en el escenario más grande de la convención, Hall H.

Crípticamente, Gunn escribió en una publicación de Facebook que el anuncio sería “algo oscuro, dulce y especial”.

La asistencia de Gunn en el evento nunca fue confirmada por Sony.

Un conocedor del estudio le dijo a CNN que no se esperaba que Gunn formara parte del panel a partir del viernes por la tarde.