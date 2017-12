Saltillo, Coah.- En el Laboratorio del Departamento de Investigación en Alimentos (DIA) de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Coahuila, (UAdeC), investigadoras de la institución desarrollaron un yogurt a partir de leche de cabra y adicionado con aloe vera, con la visión de que pueda ser alternativa real de producción para quienes tienen ganado menor en la entidad.

En colaboración con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), las científicas buscan brindar la certeza de que este yogurt cuenta con las propiedades benéficas señaladas con los estándares de calidad más elevados y lograr comercializar un producto integral.

“Nace como una necesidad de aprovechar la leche de cabra, en la región hay productores de leche de cabra, cuando hay alta producción de esta leche no se le da el aprovechamiento adecuado y por el sabor que posee no es de consumo común por parte de las personas”, explicó la doctora Ruth Elizabeth Belmares Cerda, profesora e investigadora del DIA de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.A. de C.

“Muchas prefieren tomar leche de vaca, a pesar de que la leche de cabra tiene un alto contenido de proteínas, que muchas veces no conocemos”, agregó.

Ante la fuerte presencia de la diabetes en México y otras enfermedades, buscan generar un lácteo que favorezca de forma importante a la población.

“Buscamos poder elaborar un producto lácteo que tuviera una aceptación en el mercado. Crear un alimento funcional, proporcionar un beneficio a la población. En México hay un sinfín de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles y la diabetes es una de ellas”, comentó Mariela Enríquez Acevedo, Licenciada en Nutrición, colaboradora del proyecto y estudiante de la maestría en Ciencia y Tecnología en Alimentos de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente el desarrollo del yogurt se encuentra a nivel de prototipo, se evaluaron diferentes formulaciones y ahora los investigadores realizan las pruebas respectivas para corroborar que posee las propiedades funcionales que menciona.

A futuro, el siguiente paso del proyecto será terminar la evaluación del producto en pacientes sanos, cumplir los protocolos y buscar evaluarlos con pacientes diabéticos, indicar si realmente bajan sus niveles de glucosa en sangre, mediante estudios de control por tres meses.

A mediano plazo, los especialistas desean fortalecer el vínculo con los agricultores mediante pláticas de innovación de nuevos productos, a partir de la leche de cabra y poder aprovechar este lácteo.