La asociación ‘Maestros por México’ no reconocen a Juan Díaz de la Torre como dirigente del SNTE y demandan que la maestra Elba Esther Gordillo retome la presidencia del sindicato magisterial.

La asociación civil, ‘de carácter apartidista y sin fines de lucro’ denominada ‘Maestros por México’ demanda que la maestra Elba Esther Gordillo retome la presidencia del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de haber sido absuelta de los cargos que se le imputaban.

Así lo manifestó el exsecretario de la Sección 36 e integrante de la asociación, Alberto Hernández Meses, quien dijo desconocer a Juan Día de la Torre como presidente y secretario general del SNTE.

“La asociación tiene unos 200 mil trabajadores con expectativas de llegar a 400-500 mil integrantes. Tenemos cobertura en todos los estados. Demandamos que la maestra Elba Esther retome su función, bajo legalidad estatutaria, como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y que Juan se vaya”, expresó Hernández en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Afirmó que Gordillo no ha dejado de ser la presidenta del SNTE, lo cual fue determinado, dijo, en el cuarto congreso nacional extraordinario en 2012, en Quintana Roo; en tanto, el nombramiento de Díaz de la Torre como dirigente del Sindicato, según Hernández, fue ilegal, no tiene validez, ya que no hubo convocatoria para la elección durante la reunión de Consejo en Guadalajara en 2013.

El dirigente magisterial indicó que la asociación rechaza la ‘reforma educativa’, que buscan una reivindicación de los trabajadores de la educación y que continuarán su lucha para que Gordillo tome el lugar que le corresponde.

Luego de ser absuelta de los delitos que le imputaban, Elba Esther Gordillo quedó en libertad y anunció que el próximo 20 de agosto, día del regreso a clases a nivel nacional, ofrecerá un mensaje a medios de comunicación para fijar su postura respecto al tema educativo, de cara al inicio del próximo gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador.