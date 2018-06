Una mujer estadounidense sostiene que el frasco que tiene tierra le fue entregado por su padre, quien mantuvo una estrecha amistad con el astronauta Neil Armstrong.

Bueno, ya sabemos que en Estados Unidos pasan cosas muy raras y difíciles de creer y esta historia es una de ellas.

Recientemente la estadounidense Laura Murray Cicco dio a conocer que posee una muestra de polvo lunar que le regaló Neil Armstrong -el primer hombre en pisar la luna, en 1972- cuando solo tenía 10 años.

Lo curioso del caso, es que ahora, cinco décadas después, la fémina ha decididodemandar a la NASA por miedo a que le confisquen su preciado ‘tesoro’.

Este miércoles, una petición presentada ante una corte federal en Kansas, Estados Unidos, buscó establecer los derechos de la propiedad sobre el material, según información de medios locales.

“Laura recibió esto [polvo lunar] de parte de Neil Armstrong, por lo que es de ella y solo queremos establecerlo legalmente”, afirmó Chris McHugh, abogado de la demandante.

Aunque la NASA siempre ha afirmado que todo el material lunar pertenece al Gobierno de EU, nunca ha expresado su intención de reclamar la muestra de Murray, vaya, ni si quiera sabían de su existencia.

Según cuenta la dueña del frasco, el polvo lunar le fue entregado por su padre, Tom Murray, quien al parecer mantuvo una estrecha amistad con Armstrong, cuando el astronauta enseñaba en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Estatal de Cincinnati.

“A Laura Ann Murray – La mejor de las suertes. Neil Armstrong Apollo 11”, es la dedicación que viene con el regalo.

No obstante, las pruebas sobre el contenido del frasco ofrecen conclusiones contradictorias sobre si el material es realmente polvo lunar. The Bruker Corporation, una compañía analítica de Massachusetts, descubrió que la prueba de espectroscopia indicaba que efectivamente la muestra era similar a la del polvo lunar, mientras que una espectroscopía de fluorescencia de rayos X mostró, al contrario, que la composición química no era consistente con material del satélite de la Tierra.