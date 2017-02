Financiera Nacional de Desarrollo (FND) dedicará el mes de febrero a la recuperación de cartera vencida, con el fin de mantener el bajo índice de morosidad en Coahuila y así otorgar más créditos al Programa de Pequeños Productores.

Bernardo Chuck Salazar, agente estatal de crédito rural en Coahuila, recordó que FND continúa financiando proyectos productivos gracias al bajo índice de cartera vencida, así que en febrero se visitará a los acreditados para informarles sobre los beneficios al cumplir con sus compromisos financieros.

“La estrategia de recuperación de cartera es para explicarles los próximos vencimientos y nosotros poder incrementar nuestra eficiencia en recuperación de cartera”, citó.

Así mismo, Bernardo Chuck alegó que a nivel regional no existe un antecedente de banca ni privada ni pública donde se tengan estos índices tan bajos, “en la coordinación regional en general, no existe antecedente de éxito como el que tenemos nosotros en recuperación de cartera”, expresó.

Alegó que el Estado de Coahuila tiene un índice de 1.8 por ciento, siendo el municipio de Torreón el más alto en cartera vencida con un 5.1 por ciento del total, mientras Monclova tiene el índice más bajo con el 0.6 por ciento.

“Realmente tenemos unos índices bajos de morosidad, FND tiene todos los mecanismos de la banca, por eso es importante para nosotros el mes de febrero”, expresó.

Dijo que la financiera ha incrementado el programa de pequeño productor en el estado, es decir los créditos al sector social deben pagarse en tiempo y forma para continuar otorgando créditos.

“Como banca de desarrollo queremos seguir prestando y poder acceder a actividades económicas que anteriormente no se financiaban, pero para poder hacer eso necesitamos que la gente en la que se confió nos regrese el pago, de esa manera podemos seguir prestando a más gente”, expresó.

Y es que FND tiene su central en la Ciudad de México, quienes se encargan de monitorear que los compromisos crediticios se cumplan, pues a partir de esto se decide el número de créditos a otorgar para años posteriores.

“Hay estudios que dicen que por cada crédito que me dejan de pagar, yo dejo de apoyar a cinco créditos y por cada crédito recuperado puedo hacer tres créditos más”, explicó.

Esto debido a que los fondos que le otorgan a Coahuila van a ser menos en caso de que la gente no pague, pues los fondos se destinan por región o actividad económica, “sí presto y pagan, me mandan más dinero y así podemos recibir tres veces más o si presto y no me pagan perdemos cinco veces más”, finalizó Chuck Salazar.

