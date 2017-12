No todo ha sido malas noticias para Selena Gomez, ya que la cantante fue galardonada en los premios Billboard como a La Mujer del Año.

La cantante recogió emocionada su premio y sorprendió al hacerle un homenaje a su amiga Francia Raisa, quien le donó uno de sus riñones hace unos meses para ayudar a que Gomez combatiera la enfermedad del Lupus.

“Para ser sincera, creo que Francia debería ser la que recibiera este premio porque me salvó la vida. Me gustaría darle las gracias a mi maravilloso equipo y a mi familia porque me han apoyado en algunos momentos muy duros”, expresó Selena.

“Me siento muy honrada de poder hacer algo así por ella esta noche y me alegro de que pudiera ayudarla, de que fuéramos compatibles. Es maravilloso que ahora pueda verla aquí, siendo homenajeada, y que al mismo tiempo haya podido presenciar cómo su carrera subía como la espuma”, agregó.