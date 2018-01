La detención de ex gobernadores, y hoy la investigación por delitos de peculado y desvío de recursos que la fiscalía general en Coahuila sigue en contra de cinco ex alcaldes y algunos de sus ex tesoreros. Son solo la clara señal de que en México las cosas tienden a cambiar respecto al tema de la corrupción y la impunidad.

Sin bien es cierto pocos creen en las reformas estructurales que el presidente de México Enrique Peña Nieto ha hecho durante su sexenio, lo real y palpable son las acciones que se han ejercido en contra de quienes han sido señalados como “saqueadores” del país, concretamente a los políticos mexicanos.

Hace unos días tras una taza de café con uno grupo politólogos que existen en la Región Carbonífera, se abordaba el tema relacionado a la impunidad. ¿Cuántos ex alcaldes, al referirse solo del estado de Coahuila, “se han ido con la hebra” y nadie les ha hecho nada?, era el punto central de la discusión.

Pasaron solo un par de días y este fin de semana, la noticia causó revuelo entre la gente. La Fiscalía de Coahuila investiga a cinco ex alcaldes por los delitos de peculado y desvío de recursos.

Lenin Flores Lucio, de Sabinas; Lenin Pérez Rivera, de ciudad Acuña; Juan Francisco González, de San Pedro; Amador Moreno, de Frontera; Salvador Lozano, de Jiménez. Son los ex alcaldes que se encuentran en la mira de las autoridades.

Se habla de sumas importantes de dinero, los cuales derivan en ingresos no depositados, egresos no justificados y retención de sueldos, principalmente.

Este hecho, encaminado por parte de la Fiscalía General, en ejercer acción penal, de encontrarse alguna responsabilidad, es el mensaje para que los nuevos gobernantes, hagan las cosas de la forma correcta. Pues de los cinco ex alcaldes que están bajo investigación no son de un mismo partido político, los hay priistas, panistas y udecistas.

Es decir, sin ver colores de partidos, se pide que ejerzan su función con cabalidad y la responsabilidad plena de la encomienda que les ha dado la gente que los ha llevado a ocupar un cargo público.

En pocas palabras tienen la responsabilidad de ejercer el presupuesto destinado para cada uno de los municipios que presiden, de forma transparente y para lo que se tenga etiquetado.

Sería aventurado señalar cual será el futuro que le depare a los ex alcaldes de Coahuila, hoy investigados por la Fiscalía General, o sus ex tesoreros. Sin embargo con esta acción se crea un precedente de que en la entidad las cosas tienden a cambiar, y contrario a los comentarios de café, donde se habla de que no “pasa” nada, en esta ocasión parece ser que si pasará.

Y en términos generales en México, las acciones ya se han emprendido al menos dentro de la administración de Enrique Peña Nieto.

Concretamente podemos citar la detención de ex Gobernadores tales como: Andrés Granier de Tabasco; Jesús Reyna, Michoacán; Guillermo Padrés, Sonora; Flavino Ríos, Veracruz; Javier Duarte, Veracruz; Tomás Yarrington, Tamaulipas; Roberto Borge, Quintana Roo y Eugenio Hernández de Tamaulipas, mientras que otros más como César Duarte, de Chihuahua, las autoridades buscan su detención y posteriormente su extradición a México.