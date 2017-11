ELMUNDO.- Corea del Norte puso fin esta madrugada a dos meses de tregua con el ensayo de su más poderoso misil balístico intercontinental, con capacidad más que suficiente para alcanzar Estados Unidos, lo que vendría a constatar los avances en el programa armamentístico del régimen comunista pese a las sanciones internacionales.

La presentadora estrella de la televisión del régimen Ri Chun-hee, reservada para los mensajes más importantes a la nación -fue ella quien comunicó las muertes del dictador Kim Il-Sung y Kim Jong-il, abuelo y padre del actual dictador, Kim Jong-un, o la primera prueba exitosa de la Bomba H- fue la encargada de comunicar “el éxito” del nuevo ensayo a los norcoreanos, destacando que el nuevo proyectil “puede alcanzar todos los Estados Unidos continentales”. Según la presentadora, Kim Jong-un, que presenció el lanzamiento, “ha declarado orgulloso que con el ensayo de hoy, hemos concluido finalmente la misión histórica de completar nuestra fuerza armada nuclear, la gran hazaña de convertirnos en una potencia con cohetes”.

Eso supondría la consagración del programa balístico norcoreano en un plazo mucho más breve del previsto. El ministro de Unificación surcoreano, Cho Myoung-gyon, afirmó ayer que “no se podía excluir la posibilidad” de que el Norte estuviera desarrollando su arsenal “más rápido de lo esperado”, calculando que podría haber alcanzado la plena capacidad nuclear “el próximo año”. La confirmación podría implicar una pausa en las pruebas nucleares, si Pyongyang considera que no las necesita ahora que ha alcanzado el nivel técnico deseado, y también una potencial apertura a las negociaciones, ahora que su capacidad balística nuclear es una realidad.

La agencia oficial KCNA describió el proyectil como un Hwasong-15, una versión mejorada del Hwasong-14, que ya había sido probado dos veces el pasado julio. El proyectil ascendió 4.500 kilómetros y se mantuvo en vuelo durante 960 kilómetros, lo cual implica mayor altitud y recorrido que ninguno de los proyectiles anteriormente probados.

La agencia surcoreana Yonhap especificó que el lanzamiento del misil -previamente descrito como un Hwasong-14 por el Estado Mayor surcoreano- se produjo sobre las 3.17 de la madrugada, hora surcoreana, probablemente desde una lanzadera móvil estacionada en las proximidades de Pyongsong, en la provincia de Pyongan del Sur. El lanzamiento se realizó a un ángulo elevado, pero los expertos estiman que dada la altitud máxima que alcanzó podría haber recorrido más de 10.000 kilómetros, lo que efectivamente dejaría a Estados Unidos a su alcance.

“Si los números son correctos, de haber sido lanzado en una trayectoria normal en lugar de elevada, el misil habría tenido un alcance de 13.000 kilómetros”, estimó David Wright, director de la Unión de Científicos Preocupados, en su blog. “Ha volado significativamente más que los anteriores ensayos, que lo hicieron durante 37 minutos (el efectuado el 4 de julio) y 47 minutos (el lanzado el 28 de julio). Un misil semejante tiene un alcance más que suficiente para alcanzar Washington y, de hecho, cualquier otra parte de Estados Unidos. No sabemos el peso de la carga útil que llevaba el misil aunque, dado el incremento del alcance, es posible que haya llevado una maqueta muy ligera. Si es cierto, podría resultar imposible acarrear una ojiva real a tanta distancia”, destacó el físico.

Las autoridades locales de Hawai, situada a 7.400 kilómetros de Corea del Norte -y por tanto el estado más vulnerable de Estados Unidos, junto con Alaska- han anunciado que probarán esta semana una alarma para prevenir a la población de un posible ataque nuclear.

“Más alto”

El Pentágono ha reconocido la gravedad que representa el lanzamiento del misil, que impactó en el Mar de Japón, cerca de la isla de Honshu. “Ha ascendido más alto, francamente, que cualquier lanzamiento previo realizado”, admitió el secretario de Defensa norteamericano, James Mattis, antes de añadir que Corea del Norte está construyendo “misiles balísticos que pueden alcanzar cualquier parte del mundo”. No sólo tiene la altura: los norcoreanos también han demostrado que puede sobrevivir al regreso a la atmósfera sin desintegrarse y han alcanzado “logros técnicos asombrosos” mejorando su precisión a la hora de alcanzar el objetivo correcto, según Donald Mackenzie, autor de ‘Inventando la precisión”.

También parece haber probado la bomba de Hidrógeno, si bien se desconoce que disponga de la tecnología necesaria para miniaturizarla y cargar así con ojivas nucleares sus ICBM. Pero sus avances son rápidos y eficaces: el Hwasong-15 probado hoy se dividió en varios pedazos al impactar contra el mar, según explicó el ministro de Defensa japonés Itsunori Onodera, según quien “no hay que descartar” que se trate de un dispositivo capaz de llevar múltiples ojivas.

El presidente norteamericano, Donald Trump, conocido por sus exabruptos en lo que se refiere a Corea del Norte, se ha mostrado mucho más comedido en esta ocasión limitándose a mencionar que “nos ocuparemos de eso”. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha telefoneado a Trump para “resaltar la gravedad de la amenaza que implica Corea del Norte para el mundo”. Moon ha denunciado que si Pyongyang completa su programa de misiles intercontinentales, la seguridad mundial será “incontrolable” y ha afirmado que su administración “no se quedará sentada” ante la beligerancia de su vecino comunista. Sin embargo, el surcoreano recordó que Washington no debe considerar siquiera un ataque preventivo como respuesta y que todas las partes deben evitar “errores de juicio”. Seis minutos después de la prueba, Corea del Sur lanzó ejercicios balísticos cerca de la demarcación marítima que incluían una simulación de ataque de precisión, en lo que parece un obvio mensaje al norte.

El secretario norteamericano de Estado ha asegurado que “las opciones diplomáticas siguen siendo viables y están abiertas, por ahora. Estados Unidos sigue comprometido con una vía pacífica para poner fin a las acciones beligerantes de Corea del Norte”, afirmó Rex Tillerson.

Lanzadera móvil

Aunque ayer la prensa japonesa especulaba con la proximidad de un ensayo la noticia llegó por sorpresa, dado que imágenes aéreas de los silos balísticos norcoreanos no mostraban en las últimas horas signos de actividad.

El detalle de la lanzadera móvil es, a juicio de Mira Rapp-Hooper, experta en Seguridad de Asia y Pacífico en la Facultad de Derecho de Yale, determinante. “La lanzadera móvil importa porque significa que su capacidad balística es cada vez más viable: no podemos amenazar con eliminar un misil de una plataforma de lanzamiento si no hay plataforma de lanzamiento y no sabemos de dónde viene”, resaltó.

Se trata del vigésimo ensayo de un misil norcoreano en lo que va de año, según el Centro de Estudios de la No Proliferación James Martin, y el undécimo desde que llegó a la presidencia de Corea del Sur Moon, con un talante mucho más conciliador que su predecesora en cuanto a la política con Pyongyang. En cuanto al primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha calificado el lanzamiento de “intolerable” y ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que se celebrará esta tarde. Abe también intercambió impresiones con Trump, y ambos acordaron mantener la presión sobre el régimen comunista. “Nunca cederemos a las provocaciones”, afirmó Abe.

El lanzamiento, que se ha producido una semana después de que Trump volviese a incluir a Corea del Norte en la lista de Estados que apoyan el terrorismo, pone fin a las especulaciones sobre una tregua no declarada en los ensayos balísticos norcoreanos destinada en teoría a desactivar la tensión con Washington, que había llevado a Rusia a confiar en una posible voluntad norcoreana de retomar conversaciones. El pasado septiembre, Tillerson había admitido que Estados Unidos mantiene “tres canales abiertos con Pyongyang” de comunicación, aunque su jefe tachó de “pérdida de tiempo” la vía diplomática.