“La delincuencia no va a regresar a Coahuila y lo sucedido en Allende no se va a repetir”, afirmó el precandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís, durante su visita a este municipio, en donde sostuvo un encuentro con la estructura priísta, en donde además se comprometió a seguir trabajando en apoyo de quienes tienen familiares desaparecidos.

Al asegurar que “juntos vamos a seguir trabajando por el bien de Allende”, el precandidato explicó ante la militancia que se debe privilegiar la coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y la felicidad de las familias allendenses.

Miguel Riquelme lamentó los hechos ocurridos en este municipio y aseveró que trabajará para que sucesos así no se repitan jamás, además de que continuará trabajando para que “aquí nos sigamos sintiendo seguros”.

“Quienes hoy no localizan a algún familiar, sepan que continuaré trabajando con ustedes para encontrarlo”.

Pero además, sostuvo que seguirá apoyando a los familiares de quienes hoy no sabemos en dónde están. “Las familias también son víctimas” y yo las voy a apoyar, afirmó.

A pregunta expresa de un militante, respondió que él sí sabe cómo erradicar la inseguridad pública y adelantó: “no haré nada que perjudique el bienestar de Coahuila”.

Allende va a seguir en paz, advirtió, porque además de hacer lo necesario para garantizar la seguridad y la tranquilidad, se van a generar oportunidades de desarrollo para las familias.

Al respecto, explicó que incentivará la economía local: “exigiré un reparto más justo de los recursos federales, ya que Coahuila es de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto y es de los que menos se beneficia, pues ocupa el lugar 27, en cuanto a los apoyos que llegan del centro del país”, dijo Riquelme Solís.

Así mismo dijo que tendrá un compromiso especial junto con su esposa, Marcela Gorgón de Riquelme, para con los sectores más vulnerables, entre ellos las personas discapacitadas; de igual manera con los jóvenes, a quienes buscará dotarlos de espacios en materia educativa, deportiva y cultural.

“Es el momento de detonar el desarrollo de esta hermosa región”, añadió Miguel Riquelme, al tiempo que invitó a los militantes y simpatizantes a participar en el proceso interno para elegir candidato a gobernador el próximo 26 de febrero.