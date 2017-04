Los Pentatletas coahuilenses, Anette Michel Siller y Leonardo Guerrero, se clasificaron a la Olimpiada Nacional 2017, luego de participar, en el selectivo de Nuevo León.

Anette Michel, en la categoría Juvenil B Femenil y Leonardo Guerrero, en la Juvenil C Varonil, logran el ansiado pase a la máxima justa nacional Amateur de nuestro País, en representación de nuestro Estado, bajo la batuta del ex Olímpico, Julio Granados, quien desde hace poco menos de un año, inició a trabajar con el novel equipo coahuilense, que tiene casi 30 elementos.

“Excelente resultado para nuestros recursos que tenemos, está muy bien la calificación”.

“Esperamos una buena participación de nuestros elementos y que se coloquen dentro de los primeros 15 lugares del País”, expreso el entrenador Julio Granados.

Los dos elementos, participarán en las cinco disciplinas de este bello deporte, como son, atletismo, natación, tiro deportivo, equitación y esgrima, han destacado en sus competencias y se alistarán para representar dignamente al Estado.

La calificación se dio en el pasado selectivo, celebrado en diciembre de 2016, en Monterrey, Nuevo León, donde obtuvieron los puntos necesarios para poder estar en esta magna justa, que tendrá como sede, esta mismo Estado regiomontano, durante el mes de mayo.