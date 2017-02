Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad que se investiguen las cuentas de Sabinas, toda vez, de que los regidores denunciaron el pago de recursos públicos a empresas fantasmas creadas por el propio jefe de la comuna, Ignacio Lenin Flores Lucio y cómplices.

Fue el diputado Antonio Nerio Maltos quien presentó el punto de acuerdo mediante el cual solicitó a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de este congreso, que a la brevedad posible inicie una investigación en el Ayuntamiento de Sabinas, con motivo de los pagos realizados a supuestas empresas fantasmas ubicadas en el estado de Guanajuato, y/o las demás que pudieran existir.

Dicha propuestas fue aprobada con votos a favor del PAN, UDC y el PRI, por lo que será en cuestión de tiempo en que la instancia señalada proceda con los protocolos a desarrollar para esclarecer el desvío de recursos efectuados por los servidores públicos, principalmente del alcalde Flores Lucio.

Trascendió que el objetivo, de verificar las cuentas al alcalde de Sabinas es para frenar que se siga malversando los fondos que son destinados para el desarrollo del municipio, el cual, se ha estancado los últimos tres años desde el inicio de la actual administración en turno.

Previamente en una declaración Nerio Maltos dijo que dentro de los puntos de duda que surgen en torno a la legalidad de la empresa, no son propiamente que esté constituida fuera del estado de Coahuila, sino que sus socios, no sean reconocidos dentro del orden empresarial, además de que la empresa no tenga contactos, o página web, donde ofrezca sus servicios no solo al ayuntamiento de Sabinas, sino a otras empresas u otras administraciones municipales.

No descartó que esta situación desencadene acciones administrativas e inclusive penales.

Sin embargo dijo que una vez que la auditoria superior del estado, presente los resultados de la auditoria y la investigación que se realice al municipio de Sabinas, a la comisión de auditoría del Congreso del Estado, podrá interponer la denuncia correspondiente, la cual no se descarta sea penal.