Después del sismo de 4.1 grados que se registró a las 21:47 horas locales, con epicentro en Dover, Delaware, en la Costa Este de Estados Unidos, usuarios de redes sociales, en shock pues se trata de una zona en la que no son comunes los movimientos telúricos, compartieron en redes sociales los videos de su experiencia.

Felt the 🌏 move under my feet _mirror over my desk started swinging back and forth #earthquake #NJ #scary pic.twitter.com/5qjNQwAgnZ

— Regina Ripley (@regrip10) 30 de noviembre de 2017