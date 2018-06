Tras una petición lanzada por los fans y apoyada por el papá de Matt Helders, Arctic Monkeys tendrá su propio ‘live special’ para BBC.

Luego de que la banda británica de indie rock confirmará su regreso a los escenarios con nueva música, los fans comenzaron a manifestarse, y a través de Change.org, hicieron dos peticiones: la primera, “Alex Turner sin barba”. Eso no pasó. La segunda, un especial en BBC como lo tuvieron Adele y Harry Styles. ¡Y pronto se cumplirá!

Este viernes 8 de junio, cuando la banda interprete de canciones como ‘Fluorescent Adolescent’, ‘A Certain Romance’, ‘Do I Wanna Know?’, dará un concierto especial para BBC.

La noticia fue anunciada vía el Twitter de Arctic Monkeys con una imagen de Alex en el set.

Tune in to @BBCR1 tonight at 7pm BST for our 'Live At The BBC Special'. It will be televised tomorrow, 8 June at 11:05pm BST on @BBCTwo. pic.twitter.com/W6i2nChDSB

— Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) June 7, 2018