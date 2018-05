‘Tranquility Base Hotel & Casino’, es el nuevo disco de estudio de la banda inglesa liderada por Alex Turner, el cual se compone de once canciones y casi 41 minutos de música indie.

Después de casi cinco años sin nuevo material de los Arctic Monkeys, ¡al fin está disponible su nuevo material!

‘Tranquility Base Hotel & Casino’, es el nuevo álbum de estudio de la banda inglesa liderada por Alex Turner, el cual se compone de once canciones y casi 41 minutos de música indie muy al estilo de los Arctic, pero, con melodías más armoniosas, donde la guitarra deja de ser la estrella, y un piano junto a un sutil sintetizador toman la batura sonora.

Las letras de este nuevo LP son una especie de critica disfrazada hacia la política internacional, la religión y la dependencia de la sociedad a la tecnología.

Tranquility Base Hotel & Casino es un proyecto diferente a todo lo que hemos escuchado de Arctic Monkeys, pero también tiene su encanto, principalmente en temas como: “Star Treatment”, “Tranquility Base Hotel & Casino”, “Four Out of Five” y “The Ultracheese”. No deja de ser fiel a la idea de constante evolución que el grupo ha mostrado desde sus inicios

Y tal como lo escuchaste la madrugada de este viernes a través de RMX, aquí te lo compartimos nuevamente. ¡Disfrútalo!