En su cierre ante 20 mil habitantes en la Ciudad del Acero, Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la coalición “Por un Coahuila Seguro” destacó que lo primero que hará como gobernador será licitar las principales obras a las que se comprometió con Monclova: “de los 40 mil millones de pesos (mmdp) que aplicaremos en mi Plan de Trabajo durante mi administración, inmediatamente emplearé más de mil millones en obras y programas sociales, ya le toca a esta zona y en mi sexenio va a despuntar”.

“Esta ciudad no merece el retroceso, merece ir hacia adelante y eso es posible con la coordinación de esfuerzos entre una alcaldesa, diputado local y gobernador priístas, por eso les pido que el próximo 04 de junio su voto nos favorezca 3 de 3.

Monclova tiene lo necesario para desarrollarse económicamente de manera mucho más sólida, y por eso seremos impulsores de la creación de un Parque Industrial”, señaló.

Su meta para los próximos 6 años será crear 170 mil nuevos empleos formales en toda la entidad y mejor pagados, impulsando con equilibrio al sureste y a la Laguna, y dijo claramente “voy a detonar de una vez por todas a la región Centro, Norte y Carbonífera”.

Riquelme recordó que el PRI siempre trata bien a las mujeres y sus familias: “mis propuestas son el Monedero Rosa y Mi Tarjeta de Inscripción, para todos empeñé mi palabra, voy a mejorar los servicios de salud, brindarles oportunidades de empleo y seguridad.

“Destinaremos un apoyo mensual económico a través del Monedero Rosa a quienes son madres de hijos con discapacidad, a las sobrevivientes del cáncer o que aún luchan en su contra, para las madres solteras, para las viudas y a las que para sacar adelante a sus familias se desempeñan como trabajadoras domésticas.

Creo firmemente que para lograr la equidad debemos compensar la desigualdad, con este esquema llegaremos a las jefas del hogar, sabemos que ustedes son mejores administradoras y que este recurso les permitirá concentrarse en alcanzar otros objetivos, que tienen todos como finalidad, que sus familias tengan una mejor calidad de vida”.

Desde el arranque de su campaña adelantó que creará 300 instancias infantiles en apoyo a las madres que trabajan.

El aspirante a gobernador compartió que un programa más es el Monedero Electrónico, cada mes las familias recibirán un incentivo económico para que decidan ellas cómo lo gastan, a qué lo destinan, sin etiquetas.

Y para los que tienen hijos en preparatorias y universidades estatales presentó Mi Tarjeta de Inscripción, con esta los padres estarán exentos de pagar porque sus hijos ingresen a estos niveles educativos: “sé que esto representa una fuerte inversión y que a veces deben destinar lo que ganan durante tres meses para que sus hijos vayan a prepararse, durante mi gobierno ningún estudiante quedará sin educación pública por falta de recursos”.

En salud afirmó: “con la salud no se juega, por eso tendrán garantizada la atención y medicamentos, si en los centros de salud del estado no les surten la receta se las vamos a pagar. Mejoraremos la atención en el Hospital General de la Zona No. 7 y la Unidad de Medicina Familiar No. 36 del IMSS”.

Hizo hincapié en que: “la violencia no regresará a Coahuila, durante mi gobierno habrá más infraestructura, equipamiento y utilizaremos nuevas tecnologías.

Crearemos una división especial de la policía contra robos y aquí aprovecho para advertir que con su ayuda formaremos comités ciudadanos. Es más, por cada patrulla que compre Lupita Oyervides le aportaremos una más”, anunció.

“Voy a construir en Monclova un puente en el bulevar Pape y Matamoros, concluiremos el Libramiento Carlos Salinas de Gortari y arrancaremos tres pasos a desnivel”.

Miguel Riquelme cerró así ante los monclovenses: “con humildad les pido su apoyo el próximo 04 de junio para que me hagan Gobernador de Coahuila y será con carácter que responderé a cada una de sus peticiones”.

Marcela Gorgón de Riquelme, esposa del candidato a gobernador; Claudia Ruiz Masseiu, secretaria del CEN del PRI; Verónica Martínez, presidenta del PRI en Coahuila; Hilda Flores, senadora y Presidenta del ONMPRI Nacional; la candidata a Presidenta Municipal de Monclova, Guadalupe Oyervides; Herlinda García, candidata a Alcaldesa de Abasolo; Enrique Soto, aspirante a dirigir el Ayuntamiento de Castaños; Dulce Belén De la Rosa; candidata a Alcaldesa de Escobedo; Florencio Siller, aspirante a Presidente Municipal de Frontera; Josefina Garza y Alberto Medina, candidatos a Diputados Locales acompañaron a Miguel Riquelme en su cierre de campaña.