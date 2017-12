Carlos Peniche, sobrino de los también actores Arturo y Flavio Peniche, e hijo de la actriz Alejandra Peniche, vive ahora en la calle, en una colonia al sur de la Ciudad de México.

A través de un video transmitido por el programa Ventaneando es posible ver al actor con un semblante demacrado y recostado en la banqueta, cubierto con un par de cobijas.

Al ser abordado por la reportera, Peniche se mostró sorprendido y reveló que no cuenta con su identificación oficial, por lo que no puede sacar dinero del banco y su situación se ha visto aún más afectada.

“Mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó 250 mil en efectivo, me quitó las tarjetas”, aseguró Carlos, quien también señaló que no ha recibido ayuda de su familia, debido a que no está en México.

“Mi hermano está en Argentina, mi mamá está en Los Cabos, mi tío Arturo está en Miami, Flavio está en Brownsville; o sea, todos están perdidos”, agregó.

El actor, quien en el pasado participó en programas como Lo Que Callamos Las Mujeres o La Vida Es Una Canción, senaló que está tranquilo y considera que se trata de una situación pasajera.