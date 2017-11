Tras declararse válida la elección de Coahuila, luego del “berrinche” de Guillermo Anaya Llamas con su fallido movimiento “Coahuila Digno”, parece que se han desatado los “demonios”, y no propiamente aquellos que anunciara en su momento Mario Ruiz Massiue, tras el asesinato de su hermano José Francisco, sino porque ahora si se han “soltado” el pelo “pachuchos y peloteros”, que buscan participar en el proceso electoral del 2018 para la renovación de las alcaldías al menos en el estado de Coahuila, donde el periodo será para gobernar tres años.

Al menos en el municipio de San Juan de Sabinas, donde por cierto, para los que creen que uno no va a Sabinas, es porque acá disfrutamos bien la taza de café con los amigos de sectores marginados, a donde si han llegado beneficios como la electrificación, esa que no pueden ver “suspirantes” que bajo la sombra de las redes sociales pretenden hacer justicia, pero sin acercarse a la necesidad.

Pues bien, en esa tierra de Rubén Blanco Medina “El Icuiricui”, ha despertado la pasión de quienes se dicen buscan ser servidores del pueblo.

Ya veo a Karina Treviño Robles, buscando el apoyo de la CNC a través de Lucinda Ramírez Escobedo. Disfrutando de los bisquetes del café México y obviamente de su inconfundible bebida con el aroma expreso del café que gusta a los políticos por las mañanas.

Como pasar por alto el largo peregrinar que realiza de forma constante y permanente el ex alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien apoyado por gente como Don Juan Domínguez, mantiene ese contacto con las lideresas y presidentas de seccional.

O que me pueden decir de Clodoaldo Fernández Alfonso, actual recaudador de rentas, quien bajo el “coacheo” de la gente de “Toñin” Nerio, busca obtener adeptos posando para la foto.

Es más, hay quien dice que no descarta revivir el ángel de la pastorela, pues con eso que el ex presidente de la Canaco ya se le ve tanto en piñatas, bautizos, bodas y quinceañeras, no descartan que el también presidente de la Asociación Ciudadana Neorrositense trae toda la inquietud de alcanzar la candidatura.

Por cierto en el caso de Aldo aún no se define del todo si ya acepto solo cobrar la primera quincena de diciembre, digo, porque si busca ser el abanderado priista tendrá que separarse del cargo creo que antes del 19 de diciembre, a mí no me crea, dicen que eso ha quedado plasmado dentro de los tiempos que marca la ley electoral.

Del Dr. David Juvenal Saucedo González, actual delegado de Liconsa en Coahuila, no ha hecho mucho ruido. Dicen los que saben, que el médico de profesión, Otorrinolaringólogo, ha sido cauto en ese aspecto. Las derrotas que ya vivió le han marcado la pausa para saber dónde pisa.

Será quizás que esté preparando los “amarres” necesarios desde lugares a donde sus posibles oponentes ni en sueño podrían llegar..?, es pregunta, y que consté.

Obviamente hay quienes le apuestan a que la candidatura del PRI se podría perfilar con eso de la equidad de género, sin embargo nada está escrito. Hay que recordar que en el proceso anterior, Ana María Boone Godoy “Chachis” para los amigos, obtuvo la candidatura precisamente por la equidad de género.

Aunque no ganó la elección, dicen los enterados que el afortunado fue su marido, el pediatra Gonzalo Martínez de León, quien pese al repudio de la derecho-habiencia de la clínica 24 del IMSS, tras su paso como jefe de piso, hoy es el flamante director médico del hospital.

Todo parece marchar bien y de maravilla, de cara a la elección del candidato del PRI, ya que hay que recordar que las campañas arrancarían junto con el 2018.

Antes de continuar es necesario asentar lo siguiente, si nos hemos enfocado a las aspiraciones de los priistas, obedece a la reciente validación de la votación en Coahuila, donde el nuevo Gobernador es emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por ende, su partido, ha empezado con analizar los perfiles de sus posibles candidatos.

Sin duda que el principal reto que tendrá el candidato que el PRI designe, al menos para elegir al nuevo alcalde de San Juan de Sabinas y Sabinas, para el periodo de tres años, es terminar con la simulación.

Y es que al menos para los priistas conocedores, es necesario acabar con la simulación, pues de lo contrario por más cartas que se presenten para elegir la mejor opción y obtener el triunfo en la elección, si de nueva cuenta los sectores, organismos y en si la estructura del PRI no trabaja de verdad o se finca en la simulación, los resultados son por demás conocidos.

“Menuda” tarea tiene el delegado político del PRI en la Carbonífera Marco Cantú, que por allá en Sabinas trae las aguas revueltas.

Ya se ve a Eleazar “Charo” Villarreal, buscando cualquier ángulo para no escaparse de la foto. Luis Alfonso “Wicho” Rodríguez haciendo lo propio. El Dr. David Mussi Garza, no ha perdido pisada tampoco. Y el ahijado de Marco Antonio Dávila Montesinos, Remberto Hernández Cárdenas, posicionando la marca de su partido.