La otrora modelo argentina Lucía Miranda afirma al programa ‘De Primera Mano’, de Imagen Televisión, que su fallecido esposo Hugo López impulsó la faceta romántica del cantante y, en efecto, lo sacó de las deudas adquiridas por Luis Rey.

Desde que tenía 17 años, Luis Miguel buscó a Hugo López para que fuera su representante artístico, “hay, Hugo, cuando yo sea grande vas a ser mi mánager”, le decía, pero él respondía que no, que lo llamara hasta que tuviera 18 y así lo hizo, luego de que se pelea con su padre,Luis Rey, recuerda la ex modelo argentina Lucía Miranda, viuda del mánager considerado como un gran artífice en la vida del cantante.

En entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, en su programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Lucía Miranda reveló también que a Luis Miguel no le gustaba mucho cantar boleros, pero con la insistencia de Hugo y de Armando Manzanero hicieron el primer álbum de la serie Romance “y ni te cuento lo que fue…”.

Hugo López quien fue manager de Luis Miguel desde finales de los 80 y parte de los 90, falleció prematuramente, a los 51 años, en 1993, víctima de cáncer de colon y sólo un año después de la muerte del padre del cantante, Luis Rey.

“Hablan de Luis Rey como un verdadero villano, dicen que era hasta peor de como lo presentan en la serie… que lo dejó incluso sin un centavo…

“Yo no conocí al padre —respondió Lucía— no te puedo decir, pero sé que era conflictivo, con muchos problemas, tenía muchos problemas él. Tampoco conocía a su mamá porque cuando tuvimos la relación con él su mamá no estaba, no la encontraban”, relató.

Destacó que la “reingeniería de la carrera de Luis Miguel en realidad la hace Hugo López”, porque el entonces jóven ídolo del pop se quedó con los bolsillos vacíos después de aquel fraude que el pasado domingo narró Luis Miguel: La Serie, transmitida en streaming por Netflix y a la comunidad hispana en Estados Unidos por la cadena Telemundo.

“Cuando comienza con él, Hugo investiga y parece que no había mucho dinero en las cuentas. Pero le dijo: ‘no te preocupes, ahora empezamos de vuelta y vas a ver lo que te vamos a hacer’. Y así fue… fue una locura. Después arregló su contrato con Warner. Fue una emoción tremenda cuando vimos la marquesina que decía ‘Luis Miguel en Las Vegas'”, recordó la viuda del mánager de El Sol.

Lucía Miranda afirmóque guarda un buen recuerdo del cantante, “cómo no voy a guardar un buen recuerdo de él. No lo veo mucho, pero cada de que viene a Argentina yo estoy invitada en primera fila. Él es el que me tira las rosas blancas y las chicas que están atrás me odian”.

“Lo quiero —dijo enfática la ex modelo—, Luis Miguel es familia. Sé que está muy bien y ahora está haciendo unos shows increíbles”, sentenció.