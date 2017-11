Es el final de 2017 y para despedir el año como se debe, llegan a Netflix algunos de los estrenos más importantes de la temporada, esos que te asegurarán fines de semana enteros aplicando binge-watch sin levantarte de la cama o sillón.

Ve todo lo que te espera en Netflix en diciembre 2017:

Series

1. Dark. Temporada 1 (disponible el 01/12/2017)

2. El chapo. Temporada 2 (disponible el 15/12/2017)

3. Las chicas del cable. Temporada 2 (disponible el 25/12/2017)

4. The Crown. Temporada 2 (disponible el 08/12/2017)

5. Easy. Temporada 2 (disponible el 01/12/2017)

6. Ultimate Beastmaster México (disponible el 15/12/2017)

7. 72 animales peligrosos: América Latina. Temporada 1 (disponible el 22/12/2017)

8. La casa de papel. Temporada 1 (disponible el 20/12/2017)

9. Fuller House. Temporada 3 – nuevos episodios (disponible el 22/12/2017)

10. Scandal. Temporada 6 (disponible el 01/12/2017)

11. Pretty Little Liars. Temporada 7 (disponible el 21/12/2017)

12. Vikingos. Temporada 4 – nuevos episodios (disponible el 02/12/2017)

Películas

1. My Happy Family (disponible el 01/12/2017)

2. Bright (disponible el 22/12/2017)

3. El ascenso (disponible el 29/12/2017)

4. Navidad en el camino (disponible el 08/12/2017)

5. Tarjeta de Navidad (disponible el 15/12/2017)

6. Maggie (disponible el 01/12/2017)

7. Voces ocultas (disponible el 15/12/2017)

8. Noche infinita (disponible el 01/12/2017)

9. La estafa de los Logan (disponible el 27/12/2017)

10. La cumbre escarlata (disponible el 11/12/2017)

11. Your Name (disponible el 06/12/2017)

12. Creep 2 (disponible el 23/12/2017)

Documentales y especiales

1. Voyeur (disponible el 01/12/2017)

2. Judd Apatow: The Return (disponible el 12/12/2017)

3. Wormwood (disponible el 15/12/2017)

4. Dave Chappelle: Equanimity (disponible el 31/12/2017)

5. The Toys That Made Us. Temporada 1 (disponible el 22/12/2017)

6. All Things Must Pass: El auge y hundimiento de Tower Records (disponible el 01/12/2017)

Kids

1. Trollhunters. Parte 2 (disponible el 15/12/2017)

2. Dreamworks – Home: Especial de fin de año (disponible el 01/12/2017)

3. Navidad con los storybots (disponible el 01/12/2017)